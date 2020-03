Covid-19: Grupo Amorim encerra restaurantes e lojas de luxo

O Grupo Amorim Luxury anunciou que,a partir de amanhã, dia 13 de março, vai encerrar temporariamente os restaurantes JNCQUOI Avenida, JNcQUOI ASIA, Ladurée, JNcQUOI CLUB.

Além destas quatro unidades de restauração geridas pela empresária Paula Amorim, serão também encerradas lojas do Grupo Amorim Luxury: as lojas Fashion Clinic e Gucci, situadas em Lisboa, no Porto e no Algarve.

Foi também adiada a abertura danovaloja Dolce & Gabbana, que se irá situar na Avenida da Liberdade, em Lisboa.

De acordo com um comunicado do Grupo Amorim Luxury, esta decisão tem “em conta os interesses superiores de saúde pública” e é “tomada e em nome do bem estar dos seus clientes, colaboradores e suas famílias e como medida preventiva face ao surto e crescente ameaça do vírus Covid-19”, “após uma avaliação responsável da situação”.

“A reabertura de todos os espaços fica condicionada à reavaliação e acompanhamento permanente da evolução da pandemia”, esclarece o referido documento.