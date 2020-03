Covid-19. ISTEC entra em quarentena. Alunos vão ter aulas à distância

O Instituto Superior de Tecnologias Avançadas (ISTEC) vai substituir as aulas presenciais por aulas lecionadas à distância como medida de prevenção referente ao surto de coronavírus, indica um comunicado da instituição a que o Jornal Económico teve acesso. Apesar de não verificar “qualquer caso suspeito” do novo coronavírus, o ISTEC enviou uma comunicação aos alunos em que os informava que esta quarta-feira as aulas não seriam dadas no campus do instituto.

A direção do ISTEC decidiu seguir o exemplo de outras instituições de ensino superior que já se encontram encerradas, para evitar qualquer tipo de propagação. A partir de amanhã, 11 de março, “as aulas presenciais serão substituídas por aulas em regime de ensino à distância”, indica a instituição no e-mail enviado à comunidade estudantil.

Cumprindo os 14 dias de quarentena sugeridos pela Direção-Geral de Saúde, a instituição adianta que esta situação vai vigorar até ao dia 24 de março, sendo que as aulas presenciais recomeçam no dia 25 de março com os horários normais.