Covid-19. TAP não vai cobrar alteração de voos para bilhetes emitidos até 31 de março

A companhia aérea portuguesa TAP vai permitir “a possibilidade de reagendamento” dos voos “sem o pagamento da taxa de alteração associada”, avança a companhia portuguesa em comunicado. No entanto, esta medida apenas é permitida “em bilhetes emitidos entre os dias 8 de 31 de março de 2020”.

“Desde o início da expansão global do coronavírus (Covid-19), temos vindo a efetuar todos os esforços possíveis de forma a auxiliar os nossos passageiros na gestão das suas reservas”, assume a TAP em comunicado. “Para que planeie a sua viagem com confiança, garantimos a possibilidade de reagendamento do seu voo sem o pagamento da taxa de alteração associada, em bilhetes emitidos entre os dias 8 e 31 de março de 2020”, é possível ler no comunicado da empresa.

Enquanto acompanha a evolução da epidemia do novo coronavírus, que pode vir a evoluir para pandemia, a companhia aérea indica que a alteração é gratuita mas que “terá que ser solicitada com uma antecedência de 21 dias, em relação à da data do primeiro voo, e é aplicável a todas as rotas TAP e a todas as datas de viagem”.

“A isenção da taxa de alteração está disponível para voos operados pela TAP em todas as rotas, datas e tarifas (exceto tarifa discount), desde que a viagem tenha sido comprada durante o mês de março. Os Clientes TAP Miles&Go e Corporate também podem beneficiar desta oferta”, revela a empresa.

Esta medida chega depois da transportadora aérea estar a verificar “quebras nas reservas” por parte de cancelamentos dos clientes, pelo que decidiu cancelar um total de 3.500 voos entre março e maio devido à propagação do Covid-19.

“A prioridade da TAP é, desde a eclosão do surto de coronavírus, a proteção da saúde dos seus trabalhadores e passageiros, e a companhia aérea trabalha e colabora ativamente com as mais importantes entidades, desde logo, e em primeira linha, com a Direção-Geral de Saúde, mas também com a Organização Mundial de Saúde, a ECDC, a CDC, a IATA, a ICAO ou a EASA”, lê-se em outro comunicado.

“Os cancelamentos agora anunciados continuam a incidir especialmente na operação para cidades nas regiões mais afetadas, sobretudo Itália, mas contemplam também a redução de oferta em outros mercados europeus que mostram maiores quebras da procura, como Espanha ou França, e incluem ainda alguns voos intercontinentais, dado o modelo de operação da TAP, como companhia de longo curso e conexão”, indica a companhia aérea.

E os voos adquiridos antes de dia 7 de março?

Para Itália, a alteração gratuita é aplicada a todas as rotas que tenham como destino este país, sendo cobrada “apenas a diferença tarifária caso exista”, sendo ainda aplicável “a bilhetes com data de início de viagem até 31 de maio de 2020” mas a nova data da viagem terá de ter início até esse dia.

“A alteração poderá contemplar data da viagem e/ou rota da viagem, de acordo com a regra tarifária”, aponta a empresa de transportes aéreos, sendo esta medida apenas válida para voos operados pela TAP.

Para outros destinos, as medidas são iguais, diferenciando-se apenas pelo facto da alteração ter de ser “solicitada com uma antecedência de 21 dias em relação à data do primeiro voo da reserva original”.