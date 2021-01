Covid-19: Vacina da Novavax revela eficácia de 89%

A vacina da empresa norte-americana Novavax revelou uma eficácia de 89% contra a Covid-19. Segundo conta a “BBC” esta sexta-feira, 29 de janeiro, os ensaios levados a cabo no Reino Unido demonstraram que esta vacina foi a primeira a mostrar-se eficaz contra a nova variante britânica do coronavírus.

O Reino Unido já garantiu 60 milhões de doses que devem ser entregues no segundo semestre deste ano depois de aprovadas pela Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde (MHRA), informou o governo de Boris Johnson.

De resto, o Reino Unido já aprovou até agora três vacinas contra o novo coronavírus para uso de emergência, da Universidade de Oxford e AstraZeneca, outra da Pfizer e BioNTech, e uma terceira da empresa farmacêutica Moderna.

Stan Erck, presidente-executivo da Novavax, referiu que os resultados dos testes no Reino Unido foram “espetaculares” e “tão bons quanto poderíamos ter esperado”. Por outro lado, Peter Openshaw, professor de medicina experimental no Imperial College London, disse que o nível mais baixo de proteção observado na variante da África do Sul foi “uma preocupação” .

Esta nova vacina parece ser eficaz também contra variantes emergentes e mais infecciosas do coronavírus, algo que os cientistas temiam que não fosse possível porque as vacinas foram todas projetadas para corresponder ao vírus original e não a estas novas variantes.