Crescimento nos Estados Unidos desacelerou para 2,3% em 2019

O crescimento da economia norte-americana abrandou em 2019 para 2,3%, depois de ter atingido 2,9% no ano anterior, indicou hoje o Departamento do Comércio.

No quarto trimestre, o Produto Interno Bruto (PIB) avançou 2,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com uma segunda estimativa, que confirma os dados inicialmente divulgados. As previsões dos analistas apontavam para um crescimento de 2,2%.

Segundo o Departamento do Comércio, o investimento das empresas abrandou e a inflação foi mais moderada.