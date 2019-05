Criação de 263 mil postos de trabalho impulsiona Wall Street para o ‘verde’

Os três principais índices da bolsa de Nova Iorque abriram a última sessão da semana em alta. O sentimento dos investidores foi impulsionado pelo relatório sobre o mercado de trabalho norte-americano relativo ao mês de abril, onde foram criados 263 mil postos de trabalho.

Logo após abertura, o S&P 500 estava a subir 0,48%, para 2.931,52 pontos; o tecnológico Nasdaq avançava 0,72%, para 7.779,73 pontos; e o industrial Dow Jones ganhava 0,36%, para 26.401,26 pontos.

Os índices estão assim a inverter as quedas registas na sessão de véspera.

O departamento do emprego norte-americano divulgou esta tarde (hora portuguesa) o relatório sobre a criação de postos de trabalho em abril na maior economia mundial. Foram criados 263 mil postos de trabalho, um número que ficou 42% acima das previsões dos economistas inquiridos pela “Reuters”, que estimavam que teriam sido criados 185 mil postos de trabalho.

A taxa de desemprego também registou uma evolução positiva, recuando para 3,6%.

Na frente empresarial, mais de 70% das cotadas que integram o S&P 500 apresentaram resultados relativos ao último trimestre. Segundo os dados da Refinitiv, uma empresa especialista na análise dos mercados, cerca de uma em cada quatro empresas apresentaram resultados acima do esperado.

A “CNBC” noticiou que a Berkshire Hathaway, liderada por Warren Buffett, comprou ações da Amazon pela primeira vez, embora não tenho sido ele a dar a ordem de compra. Os títulos da gigante de comércio eletrónico estão a valorizar 2,11%, para 1.940,95 dólares.

Ainda nas tecnológicas, destaque para a queda das ações da Cisco, uma empresa de hardware e de soluções informáticas. Depois da analista Arista Network ter revisto em baixa as receitas da Cisco para o trimestre, os títulos caíram 0,29%.

Nas matérias-primas, o barril de Brent, referência para o mercado europeu, desvaloriza 0,11, para 70,67 dólares. Do outro lado do Atlântico, o West Texas Intermediate regista ganhos ligeiros de 0,02%, para 61,82 dólares.