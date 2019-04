Criação de emprego nos EUA impulsiona Dow Jones e S&P 500

Os três principais índices da bolsa de Nova Iorque abriram a última sessão da semana sem tendência definida, mas o Dow Jones e o S&P 500 prosseguem os ganhos impulsionados pelos dados recentes sobre a criação de emprego nos Estados Unidos.

No mês de março, foram criados mais 196 mil postos de trabalho, 12% acima das expectativas, o que se traduz num sinal de alívio aos mercados face aos receios em torno do arrefecimento económico. O desemprego manteve-se nos 3,8%.

O S&P 500 sobe 0,21%, para 2.879,39 pontos; o industrial Dow Jones avança 0,64%, para 26.384,63 pontos; e tecnológico Nasdaq recua 0,06%, para 7.540,57 pontos.

Ainda no mercado de trabalho, os salários mantiveram-se inalterados, o que suporta a atitude paciente da Reserva Federal em manter as taxas de juros.

Nas empresas, destaque para a Tesla estar a recuperar as quedas registadas na véspera depois da empresa liderada por Elon Musk falhado as metas das encomendas, tendo entregue 30% menos do que o suposto durante o primeiro trimestre do ano. A Tesla está a subir 0,20% para 268,32 dólares.

Na frente internacional, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que as negociações comerciais com a China registaram progressos e revelou que nas próximas quatro semanas saberá se será possível alcançar o acordo.

Nas matérias-primas, o preço do petróleo está a subir. Em Londres, o Brent, referência para o mercado europeu, avança 0,12%, para 69,48 dólares. Nos EUA, o West Texas Intermediate ganha 0,52%, para 62,42 dólares.