Criador do Homem-Aranha e Hulk morre aos 95 anos

Stan Lee, o criador de super-heróis icónicos como o Homem-Aranha, o Incrível Hulk, Homem de Ferro entre outros, morreu hoje aos 95 anos, informa o site TMZ.

Stan Lee, que foi co-fundador da Marvel Comics e que deu vida ao Homem-Aranha, o Incrível Hulk, Black Panther, X-Men, Homem de Ferro entre outros, faleceu hoje em Hollywood, sendo que nos últimos anos padecia de várias doenças, ligadas sobretudo à visão.

O criador do Homem-Aranha fundou a Marvel com Jack Kirby em 1961 com o Quarteto Fantástico. Depois, criou outras personagens de enorme sucesso que resultaram em filmes de enorme repercussão em todo o mundo. Stan Lee fazia questão em interpretar uma personagem em cada um desses filmes.