CTT cai quase 6% e arrasta Bolsa de Lisboa para terreno negativo. Na Europa o verde foi maioritário

A generalidade das praças europeias fechou em alta, excepto o PSI 20 (-0,05% para 5.390,6 pontos) e o FTSE 100 de Londres (-0,30% para 7.418,22 pontos). De resto todos os títulos fecharam em alta, como o prova o EuroStoxx 50 que subiu 0,36% para 3.514,62 pontos.

O francês CAC ganhou 0,10% para 5.586,41 pontos; o alemão DAX subiu 0,13% para 12.344 pontos; o madrileno IBEX avançou 0,56% para 9.570,6 pontos; o AEX da Holanda subiu 0,63% e o italiano FTSE MIB fechou em alta de 0,43%.

Hoje a sessão foi muito marcada por contas empresariais. Em território nacional os CTT tombam cerca de 6% (-5,89% para 2,526 euros) após os fracos números do 1º trimestre. Destacou-se pela negativa ainda a Altri (-1,20% para 6,985 euros).

A Pharol desceu -1,51% e foi dos títulos que mais caiu.

Os CTT foram penalizados por os rendimentos operacionais no 1º trimestre terem estagnado nos 176,9 milhões de euros. O EBITDA contrai 7,5% para os 21 milhões. Incluindo a IFRS 9 o EBITDA foi de 28 milhões de euros.

O resultado líquido da empresa liderada por Francisco Lacerda caiu 38% para os 3,7 milhões de euros.

Em sentido inverso de notar a valorização da Corticeira Amorim (+ 0,94% para 10,740 euros) e a REN subiu 0,79% para 2,550 euros. A EDP subiu 0,54% para 3,379 euros.

A Sonae, que viu o Norges Bank reforçar posição, também subiu (+0,15%).

No exterior a Banca espanhola já apresentou os resultados. O BBVA subiu na bolsa 0,055%, ao contrário do Santander que desce 0,18% e do que CaixaBank que tomba 2,47%.

Já a Repsol (+2,61%) responde bem aos lucros acima do esperado.

“No plano macroeconómico após a revelação de que a atividade na China abrandou o ritmo de crescimento em abril tivemos a indicação da boa performance da economia espanhola e a resiliência da francesa no 1ºtrimestre, boas notícias para os mercados de ações”, escreveu o analista da MTrader, Ramiro Loureiro

Destaque ainda para a estimativa Rápida do PIB da Zona Euro e da UE (preliminar) da Eurostat. No 1º trimestre de 2019, a economia da Zona Euro registou um crescimento trimestral do PIB de 0,4% e um crescimento homólogo do PIB de 1,2%.

O Eurostat diz ainda que em março de 2019, a taxa de desemprego estimada foi 6,4% para Portugal, 7,7% para a Zona Euro e 6,4% para a UE a 28.

Já a estimativa rápida do PIB de Espanha (INE – Espanha) diz que no 1º trimestre de 2019, a economia espanhola registou um crescimento trimestral do PIB de 0,7% e um crescimento homólogo do PIB de 2,4%.

O mercado de dívida soberana mostra uma subida dos juros alemães (+1 pontos base para 0,013%); a portuguesa por seu turno caiu 0,5 pontos base para 1,125%; a espanhola diminui 1,1 pontos base para 1,013% e a italiana subiu 0,10% para 2,585%.

O euro sobe 0,24 pontos base para 1,1213%.

O petróleo crude nos EUA sobe 0,66% para 63,92 dólares e o Brent em Londres avança 1,15% para 72,87 dólares.