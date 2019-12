DBRS: Bancos em Portugal reduziram carteira de crédito malparado em 32% no espaço de um ano

As colaboradoras preferem que as organizações estabeleçam planos de ação que faça com que as empresas alcançarem os objetivos definidos, aponta o estudo da Portuguese Women in Tech, Polar Insight e Deloitte. O JE falou com as autoras do relatório. “A última coisa que querem é ouvir dos colegas é que só estão ali porque são «a quota»”, diz Inês Silva.