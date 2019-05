De Itália a Hong Kong. Onde vivem os grandes milionários do planeta?

Quinze países dominam a população e a riqueza milionária, de acordo com o Census Milionário de 2019, encomendado pelo Wealth-X e citado pelo “Business Insider”.

O relatório analisou informações da base de dados global da Wealth-X que conta com mais de um milhão de registos das pessoas mais ricas do mundo.

Três quartos da população mundial de milionários vivem nos 15 países listados abaixo. Coletivamente, os 1.942 milionários desses países valem 6,8 mil milhões de dólares (6 mil miliões de euros) – o que representa 79% do total da riqueza global dos milionários em 2018.

Quando se trata do país com maior percentagem de milionários, os Estados Unidos dominam com 27% da contagem total. Segundo o Census, o número global subiu de 2017 para 2018 em 4%, para 705 milionários. Enquanto isso, a riqueza global de milionários em todo o mundo diminuiu em 5% para pouco mais de 3 bilhões de dólares (2,6 biliões de euros).