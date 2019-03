De Paris a Nova Iorque. Estas são as cidades mais caras do mundo

A cidade mais cara do mundo deixou de ser Singapura. Depois de ficar no topo do ranking da Pesquisa Mundial de Custo de Vida da autoria do Economist Intelligence Unit, citado pela Bloomberg, durante cinco anos consecutivos, a cidade-estado asiática junta-se agora Paris e Hong Kong num empate no topo da tabela.

Zurique e Genebra, na Suíça, completaram o top 5, enquanto Nova Iorque e Los Angeles recuperaram as posições no top 10 – sétimo e décimo lugar, respectivamente – depois de terem caído para 13º e 14º no ano passado graças a um dólar enfraquecido.

A pesquisa é projetada para ajudar as empresas a calcular subsídios de custo de vida e construir pacotes de compensação para expatriados e viajantes de negócios.