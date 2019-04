Combustíveis: “Demorará algum tempo até que a normalidade seja reposta”, admite Governo

O ministro das Infraestruturas e da Habitação confirmou esta quinta-feira que a greve dos motoristas de transporte de matérias perigosas foi cancelada e assegurou que o Governo vai iniciar um processo negocial que esta profissão seja mais valorizada.

“Chegámos a acordo para levantamento da greve”, afirmou Pedro Nuno Santos, em conferência de imprensa. Contudo, o governante admitiu que a normalização dos serviços será “gradual” e “não imediata”: “Há um processo de reorganização que demorará algum tempo mas já nas primeiras horas vai-se sentir os efeitos. Temos todas as condições para a normalidade seja reposta”.

Em declarações ao país, Pedro Nuno Santos aplaudiu a colaboração entre as partes e o trabalho “durante a noite com grande dedicação” para este desfecho. À associação agradeceu a abertura e o empenho para que hoje se pudesse chegar a este acordo, às autoridades policiais o “apoio a quem queria cumprir os serviços mínimos” ao sindicato o “comportamento correto” ao longo dos últimos dias.

“Foram três dias difíceis, de incerteza e insegurança. O trabalho que estivemos a fazer – muito dele que não foi visto – foi importante para que rapidamente pudéssemos superar a greve”, disse o ministro esta manhã aos jornalistas.

Pedro Nuno Santos sublinhou ainda que o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) “foi sempre leal e correto” com o Governo durante o processo “e conseguiu uma importante vitória”. De acordo com o ministro das Infraestruturas, os porta-vozes destes trabalhadores foram chamado para a conversações com o Governo “logo após o pré-aviso de greve” [que terá sido recebido no início de abril].

A greve dos motoristas de matérias perigosas foi desconvocada esta manhã, depois de ter havido consenso entre o SNMMP, que convocou a paralisação, o Executivo e a ANTRAM – Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias. A próxima reunião realiza-se no dia 29 às 15 horas.

Notícia atualizada às 8h50