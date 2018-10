Denis Mukwege e Nadia Murad vencem Prémio Nobel da Paz

O médico Denis Mukwege e a ativista Nadia Murad venceram o Prémio Nobel da Paz de 2018. O comité norueguês do Nobel distinguiu estas duas personalidades pelo seu trabalho em pôr fim à violência sexual “como arma de guerra e conflito armado”.

O anúncio da atribuição do prestigiado prémio foi feito esta manhã de sexta-feira, 5 de outubro. Segundo o corpo de responsáveis pela escolha dos galardoados, Denis Mukwege tem um princípio básico de vida: “A justiça é um assunto de todos”. O comité considera o cirurgião e presidente da Panzi Foundation um “símbolo importante e unificador, tanto nacional como internacionalmente”.

A iraquiana Nadia Murad Basee Taha, ativista pelos direitos humanos yazidi, é considerada pelos porta-vozes do Nobel uma testemunha de abusos contra si e contra os outros. “Demonstrou uma coragem incomum ao relatar os seus próprios sofrimentos e aofalar em nome de outras vítimas”, refere, sobre a primeira Embaixadora da Boa Vontade para a Dignidade dos Sobreviventes de Tráfico Humano da Organização das Nações Unidas.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2018 to Denis Mukwege and Nadia Murad for their efforts to end the use of sexual violence as a weapon of war and armed conflict. #NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/LaICSbQXWM

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2018