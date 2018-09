Deputados eleitos pelo Porto concordam com a transferência do Infarmed

A maioria dos deputados eleitos pelo Porto são a favor da deslocação do Infarmed para a cidade nortenha e criticam a decisão do Governo em ter voltado atrás na decisão, segundo revela o “Jornal de Notícias”, desta quinta-feira, 27 de setembro.

Dos 39 deputados eleitos 13 decidiram não responder, entre eles os três membros do Partido Comunista Português e a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins. Ainda assim, os bloquistas juntam-se ao Partido Social Democrata e ao CDS-PP, nas críticas ao Governo por não ter transferido o Infarmed para o Porto. Contudo, é no Partido Socialista que surge o principal destaque com a existência de uma divisão de opiniões.

A deslocação do Infarmed para a cidade do Porto vai ficar dependente do próximo Governo, após as eleições legislativas marcadas para 2019. Um ano depois do anúncio e do trabalho realizado pelo grupo da avaliação desta medida, o primeiro-ministro, António Costa, veio esta quarta-feira no debate quinzenal dizer que a decisão de voltar atrás com o destino do regulador se deveu “ao processo ter sido mal conduzido”.

António Costa foi acusado pelo líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, de “incompetência na gestão do processo e que deu um sinal de que “os portugueses não podem confiar na sua palavra”. “Não honrou e não cumpriu a sua própria palavra. Isto mina a sua credibilidade como político”, afirmou.