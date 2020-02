Desafio número um para Portugal? O peso da dívida, um dos maiores no mundo, avisa a Moody’s

A redução significativa do endividamento da economia portuguesa deverá continuar mesmo em caso de choques externos, mas o peso da dívida permance o principal desafio, pois é um dos maiores no mundo, afirmou esta quinta-feira Sarah Carlson, senior vice-president do Sovereign Risk Group da Moody’s.

“Quais são os desafios? Número um na lista é claramente o tamanho da dívida”, disse a responsável da agência de notação, numa conferência em Lisboa.”É um dos maiores fardos de dívida no nosso universo de análise de ratings, e isso constitui ainda um desafio material”.

A Moody’s tem a notação da dívida soberana portuguesa em Baa3, com perspetiva positiva, ou seja no primeiro patamar de grau de investimento e um nível abaixos dos ratings atribuídos pela Standard & Poor’s e pela Fitch, de BBB.

Sarah Carlson explicou que a Moody’s atribui o outlook positivo a Portugal devido aos níveis de riqueza e diversificação da economia, às reformas estruturais implementadas desde o pedido de resgate financeiro em 2011 e à força das instituições de permitiu essa implementação.

A responsável explicou que a agência vê as perspetivas de crescimento económico do país como “moderadas”, mas adiantou que a Moody’s antevê um excedente orçamental este ano, de 0,1%, o que compara com os 0,2% projectados pelo Governo no Orçamento do Estado.

