Lux e Mome abrem hoje, mas outras discotecas de Lisboa reabrem depois. Estas são as regras em vigor

Depois de um ano e meio fechadas não vão ser todas as discotecas que vão abrir portas nesta sexta-feira, 1 de Outubro e as que abrem estão sujeitas a restrições. Segundo os empresários contactados pelo Jornal Económico (JE) vão ser precisos apoios para a retoma.

Relativamente às medidas de proteção, segundo o que foi definido pelo Governo para estar nos espaços de diversão noturna será “obrigatório o uso de máscaras ou viseiras pelos trabalhadores dos bares, discotecas, restaurantes e similares”.

Para aceder a bares e outros estabelecimentos de bebidas sem espetáculo e a estabelecimentos com espaço de dança, independentemente do dia da semana ou do horário, terá de apresentar um Certificado Digital Covid da União Europeia ou teste negativo à Covid-19.

Incógnito só abre na próxima semana

Durante vários meses as discotecas viveram em clima de incerteza. Na semana passada o Governo decretou que finalmente os espaços de diversão noturna poderiam abrir, mas nem todos os empresários estavam preparados para esta decisão.

É o caso da discoteca Incógnito, situada em Lisboa, na rua de São Bento. “Vamos abrir na próxima semana. Ainda não temos previsão de dia”, disse ao JE Reinier Kuipers, um dos sócios do Incógnito.

“O problema é que isto foi uma decidido um pouco à ultima da hora. Obviamente as nossas equipas têm sido desmobilizadas há um ano e meio e agora estamos em recrutamento”, sublinhou Reinier Kuipers, acrescentando que: “tivemos cerca de dez dias de pré aviso e é difícil de voltar a ativar uma operação destas com tão pouco pré-aviso”.

Por sua vez, o secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, durante conferência de imprensa na quinta-feira, considerou que o Governo “tomou as decisões com a antecipação também a que era necessária a que todas as pessoas e entidades se pudesse adaptar ao novo quadro”.

Lux Frágil volta no dia 1, mas com recados ao Governo

A discoteca volta a abrir portas já no dia 1 de outubro e, em comunicado divulgado nas redes sociais, os donos admitem estar “contentes” com o regresso. No entanto, não deixaram de lançar algumas farpas ao Governo.

“Voltamos a ser discoteca. Neste ano e meio não o deixamos de ser: fomos discoteca a tentar ser outra coisa. É sabido que se trata de uma estratégia que nunca corre bem. Os nossos pequenos-almoços não eram assim tão bons, os livestream não matavam o vício a ninguém”, descrevem os responsáveis pelo Lux. De recordar que o Governo chegou a admitir a reabertura de bares e discotecas enquanto cafés ou pastelarias.

“Não podem dizer que não tentamos, mas também não precisamos de palmadinhas nas costas”, refere a organização do Lux, completando que são bons a “tirar imperiais, a misturar bebidas destiladas e a cortar limões e a acomodar bêbados”.

Lust in Rio só regressa no dia 7 de Outubro

Tal como o Incógnito, o Lust in Rio só volta a atividade na próxima semana. Na página Lust in Rio é anunciado que “o novo recomeço” vai acontecer a 7 de Outubro.

No Facebook a organização informa que, numa publicação, que: “Para além do Lust Nightclub, vai ter agora também o Lust Dinner Club by Chakall, onde vai poder começar a noite ainda ao jantar, num ambiente exclusivo e explosivo, com shows durante o jantar todas as noites”.

Trumps regressa a 1 de Outubro com “expectativas em alta”

Quando questionado pelo JE sobre a data de abertura da discoteca situada no Príncipe Real, o proprietário Marco Merciere confirmou que seria a 1 de outubro. “As expectativas estão em alta, achamos que o público está com muitas saudades do Trumps, obviamente que o Trumps tem aqui um papel social nas discotecas, visto que é uma discoteca associada à causa LGBTQIA+”.

Quanto ao futuro, o dono do Trumps acredita que vão ser precisos apoios para as discotecas continuarem abertas. “Os apoios que existiram até agora conseguiram manter-nos à tona. No entanto, com a reabertura, as moratórias todas acabam e estaremos a pagar o que tínhamos de pagar normalmente mais os extras todos de arrendamento, de crédito”.

Marco Merciere defende que o “lay-off até ao final do ano seria um apoio fantástico” e que a “isenção de IVA durante alguns meses seria fabuloso”.

MOME com encontro marcado para esta sexta-feira

É verdade, a antiga Kapital e antigo Main, e atual Mome, em Santos, está de volta e já esta sexta-feira. No Facebook a organização escreveu que “19 Meses depois temos encontro marcado na pista de dança do MoME”. Na mesma publicação recordam que “de acordo com as normas da DGS e legislação em vigor, é obrigatória a apresentação à entrada do Certificado Digital Covid-19 da União Europeia (vacinação completa e recuperação) ou um teste negativo”.

Posh Club Lisbon regressa com Favela Lacroix Pocket Show

Esta sexta-feira o Posh Club Lisbon, na rua de São Bento, volta ao ativo e em destaque terá a Drag Queen Favela Lacroix, conhecida por ter participado no The Voice Portugal. No cartaz a organização destaca que será preciso apresentar certificado digital ou teste negativo à Covid-19 e que haverá uma Drag performance.

Titanic Sur Mer de volta e quer por todos a dançar

A discoteca situada no Cais do Gás, Cais do Sodré, já abriu as suas portas até às seis da manhã desta sexta-feira. “Depois deste tempo todo achas que AINDA SABES DANÇAR ? Esta Quinta-feira [madrugada de sexta-feira] damos-te a possibilidade de tentar até as 6 da manhã”, informou a organização do Titanic Sur Mer no Facebook.