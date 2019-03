Disney e Fox: uma fusão histórica de 62 mil milhões de euros

Com a união destes dois gigantes cinematográficos, que irá ser concretizada por um valor de 62 mil milhões de euros, os ativos combinados significarão 39% do mercado. O website Recode afirma que esta compra vai representar 40% dos filmes com maior bilheteira, além de 31% de receita de bilheteira. Esta estimativa pode estar relacionada com os bons resultados que os filmes da Marvel têm apresentado.

Esta fusão significa que a Disney vai ter direitos sobre filmes como Deadpool, Avatar e X-Men, que lucraram bastante nos cinemas mundiais. Os acionistas da Fox vão receber 38 dólares (33 euros) por ação, em dinheiro, e a Disney está a planear emitir 343 milhões de ações próprias para estes acionistas.

O ‘planeta’ Fox vai junta-se à Pixar, Lucasfilm e Marvel, já detidas pela ‘The Walt Disney Company’. Ainda assim, as notícias podem não satisfazer os trabalhadores, uma vez que o ‘The Hollywood Reporter’ anunciou que existem quatro mil empregos em risco.

A compra vai permitir a aposta na Disney+ e na Hulu como principais concorrentes da plataforma Netflix, uma vez que já tinha sido anunciado que as séries da Marvel, disponíveis nesta plataforma, iriam ser retiradas para passarem a figurar dentro do universo Disney.

Proposta data de dezembro de 2017

A dezembro de 2017 surgiu a proposta da ‘The Walt Disney Company’ para comprar a ’21st Century Fox’. O acordo de aquisição era de 52,4 mil milhões de dólares (46,14 mil milhões de euros) e engloba os estúdios da 20th Century Fox, Fox television group, 73% de participação na National Geographic, no grupo asiático Star TV, a participação de 30% do streaming Hulu e 50% de participação no Endemol Shine Group. Entretanto o valor final foi acordado em 71,3 mil milhões de dólares (62,79 mil milhões de euros).

A 21st Century Fox vai agrupar a Fox Broadcasting Company, Fox Television Stations, Fox News Channel, a Fox Business Network, a Fox Sports, a Big Ten Network, a FS1 e FS2 numa só empresa: Fox Corporation.

Apesar de ter sido anunciada em 2017, a união teve de ser aprovada por órgãos legisladores de 24 países, por as empresas terem ativos em diversos pontos do mundo. A notícia da finalização da compra foi feita um dia antes do previsto, na rede social Twitter da ’21st Century Fox’, embora hoje seja anunciada oficialmente a fusão.