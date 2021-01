Do combate ao racismo ao Reino Unido. As prioridades da presidência portuguesa na UE

O ministro dos Negócios Estrangeiros sublinhou as prioridades da presidência portuguesa na União Europeia (UE). Augusto Santos Silva destacou a importância do combate ao racismo e de cumprir os contratos da União Europeia.

Apoio digital em África e combate ao racismo

Augusto Santos Silva enalteceu a importância de trazer apoio digital em África, bem como de combater o racismo durante reunião plenária desta sexta-feira.

“É muito importante que a União Europeia trate dos seus próprios vírus que vão além do coronavírus e um dos mais dramáticos que enfrentamos é o discurso do ódio, o racismo, o antissemitismo, a xenofobia”, frisou o governante.

“Portanto, a presidência portuguesa do conselho da União Europeia assume como objetivo essencial do seu exercício desenvolver o plano de ação para a democracia europeia que foi apresentado no fim do ano”.

O plano da UE, para um união da igualdade no território europeu, aponta que “a Comissão realizará uma avaliação exaustiva do quadro jurídico existente para determinar o modo de melhorar a sua execução, analisar se permanece adequado aos fins a que se destina, e verificar se existem lacunas a colmatar”.

Nesta matéria, Augusto Santos Silva falou sobre “iniciar o processo de discussão do novo ato sobre serviços digitais”. “Um dos pontos essenciais é justamente combater o incitamento ao odio e à violência nas redes sociais”, completou.

Reino Unido e administração de Joe Biden

“É muito importante que não percamos a oportunidade única representada pela nova administração Biden”, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros. As relações entre os Estados Unidos e a UE viveram momentos de tensão com a liderança do anterior presidente norte-americano, Donald Trump, devido às sanções comerciais impostas.

Além dos Estado Unidos, Augusto Santos Silva enalteceu a importância de um acordo comercial com os britânicos. “É muito importante que consigamos um consentimento o mais rápido possível por parte do parlamento europeu no acordo de comércio e cooperação com o Reino Unido”, disse o governante

“Para que a cooperação com o Reino Unido e a convergência com o Reino Unido se possa continuar e reforçar-se agora nestas novas condições”, justificou.