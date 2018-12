Do Taj Mahal à Muralha da China. Estas são as ‘armadilhas’ turísticas nestes destinos de sonho

Se for à Índia, muito provavelmente irá visitar o Taj Mahal. Mas prepare-se para a fila enorme, dentro e fora do palácio. O local que foi construído a favor da paz, amor e serenidade conta com um forte movimento turístico.

Cristo Redentor, Rio de Janeiro (Brasil)

A famosa estátua de Cristo no Rio de Janeiro é melhor apreciada de longe ou no ecrã do telemóvel. O problema aqui não é a beleza da estátua, que é impressionante de perto, mas sim o muito trânsito na estrada para chegar lá, e a quantidade massiva de turistas com que se depara assim que finalmente chega.