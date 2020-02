Dona da TVI com prejuízo de 54,7 milhões de euros em 2019

O Grupo Media Capital, que detém entre outros meios a TVI e a Rádio Comercial, registou um resultado liquído acumulado negativo de 54,7 milhões de euros em 2019, uma quebra significativa face ao lucro de 21,6 milhões de euros verificado em 2018. De acordo com as contas reportadas à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), esta quarta-feira, a quebra deveu-se, “na maior parte, do reconhecimento de imparidades de goodwill, bem como do desempenho operacional”.

As imparidades que penalizaram as contas da dona da TVI ascendem a 57,3 milhões de euros, dos quais 55,4 milhões respeito à operação televisiva e 1,9 milhões à atividade de produção audiovisual. Mas a Media Capital garante que “estas imparidades em nada afetam a atividade operacional do grupo, nem a sua capacidade financeira”.

A Media Capital “tomou como referência de valorização a operação em curso de venda [à Cofina] da totalidade da participação por parte do principal acionista [Prisa, através da Vertix], resultando no registo de imparidades de goodwill”, acrescenta o comunicado.

