Dona da TVI passa de lucros a prejuízos no 1º trimestre

O grupo Media Capital teve prejuízos de 1,4 milhões de euros no primeiro Na informação divulgada através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo de comunicação social considera que “estes resultados estão em linha com o orçamentado para o primeiro trimestre”, que tem “menor impacto no ano, por força da sazonalidade”, e que é esperado que no final do ano “a performance do grupo esteja em linha com a verificada em anos anteriores”.

Ainda entre janeiro e março, o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) ajustado desceu 69% para 1,7 milhões de euros, isto excluindo os gastos de restruturação.

O grupo Media Capital detém, entre outras empresas, a TVI e a Rádio Comercial.