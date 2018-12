Dona de grupo de cabeleireiros suspeita de lesar o Estado em milhões de euros

O grupo de cabeleireiros Inês Pereira, liderado por Inês Pereira e sediado no Porto, está a ser alvo de buscas pela Autoridade Tributária por suspeitas de fraude fiscal e branqueamento de capitais, noticia o “Jornal de Notícias” (JN), esta quarta feira.

As buscas foram iniciadas por suspeitas de existência de uma contabilidade paralela que poderá ter lesado o Estado em milhões de euros, envolvendo uma sociedade offshore.

De acordo com as informações recolhidas pelo JN, o inquérito da Direcção de Finanças do Porto, dirigido pelo Departamento de Investigação de Ação penal (DIAP) do Porto, visa a cadeia de cabeleireiros Inês Pereira, que possui varias lojas na zona do grande porto e e conhecida por atender celebridades. O grupo tem cerca de 100 colaboradores e 20 mil clientes.

As autoridades constituíram quatro arguidos enquanto que a dirigente do grupo de cabeleireiros justificou as buscas como sendo uma ”fiscalização normal, como acontece em muitos sítios”, garantido desconhecer qualquer inquérito de natureza criminal.