Dona do PSG multado em 700 mil euros

A empresa PSG Football – proprietária do Paris Saint-Germain, foi multada em 700 mil euros por atrasos nos pagamentos aos seus fornecedores, conforme anunciado pela Direção-Geral da Concorrência, Consumo e Repressão a Fraudes da França (Dgccrf). A autoridade da concorrência francesa acrescentou que os atrasos no pagamento aconteceram no período que antecedeu a pandemia de Covid-19, segundo o portal “Palco 23”.

A Dgccrf é uma administração diretamente ligada ao ministério da Economia francês, e tem como principal objetivo garantir as condições dos negócios entre empresas de forma a assegurar a transparência das transações.

Segundo as diferentes leis sancionáveis da Dgccrf, uma infração pode custar no máximo 75 mil euros para uma pessoa física, e dois milhões de euros para uma entidade como é o caso do PSG Football.

Desde 2009, a lei estipula que a margem de pagamento, tanto das entidades quanto das pessoas físicas, não deve ultrapassar 60 dias a partir da data da fatura ou 45 dias no final do mês. Em 2020, a Dgccrf controlava a movimentação de mais de 900 entidades, 35 delas públicas. Além disso, existem atualmente 91 processos sancionatórios em curso num valor superior a vinte milhões de euros.

O Paris Saint-Germain é um clube parisiense fundado em 1970 após a fusão do Paris Football Club e do Stade Saint-Germanois. A Qatar Investment Authority tornou-se proprietária do clube em 2012, depois de comprar todas as ações do clube por 100 milhões de euros. O atual presidente é o empresário e dono da “Bein Sports”, Nasser Al-Khelaifi.