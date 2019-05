Dos All Star do século XVIII ao iPhone de 1996. Estas marcas apareceram ‘antes de tempo’

Filme: Marie Antoinette No filme que retrata o século XVIII, um par de calçado diferente surge no ecrã. A marca Converse, reconhecida pelos famosos All Stars, fez uma aparição indevida no grande ecrã. A Converse só criou este tipo de calçado em 1917.

Filme: Forrest Gump Protagonizado por Tom Hanks, Forrest Gump acontece entre a década de 60 e início de 70. Passa pela Guerra do Vietname e Watergate, e vais das presidências de Kennedy e Johnson, passando por Nixon. No entanto, e por ter estreado em 1994, quase ninguém deu conta do erro que falhou por uns anos. A empresa Apple só foi criada no fim da década de 70.

Filme: Dallas Buyers Club No filme “Clube de Dallas”, surge um erro temporal flagrante. O ator Matthew McConaughey está sentado à frente de um poster de um modelo Lamborghini. Até aqui tudo bem, porque em 1985 (onde o filme acontece) já existiam estes veículos. O erro crasso é que o modelo em questão é de 2011, e portanto este ainda não existia.

Filme: Bernie O filme “Bernie”, sobre um assassinato cometido em 1996, tinha tudo para não ter erros. Ainda que a personagem assassinada fosse multimilionária, seria impossível alguém naquele tempo já ser proprietário de um iPhone, uma vez que estes apenas surgiram no mercado em 2007.