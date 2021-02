“Dos jovens aos sócios gerentes e trabalhadores independentes”. As prioridades do CDS-PP

O líder do CDS-PP reforçou as prioridades dos partidos durante entrevista esta segunda-feira. Francisco Rodrigues dos Santos garante que o partido está focado nos jovens, nos idosos, mas também nas “pessoas que fecharam o seu negócio por decreto do Governo”.

Durante entrevista à TVI, Francisco Rodrigues dos Santos garantiu que os “jovens sabem que contam com o líder do CDS, que conhece as suas dificuldades”. “Na obtenção de rendimentos, num trabalho condigno, na conquista de habitação, na formação de família e na garantia de termos um sistema de segurança social que lhes pague uma reforma quando chegar uma altura própria”, acrescentou.

No que toca aos jovens, Francisco Rodrigues dos Santos não esqueceu as escolas. “O Governo não se preparou a tempo e horas e prometeu um computador no início do ano letivo e não cumpriu essa mesma promessa”, referiu o presidente centrista completando que os alunos “querem continuar aprendizagens e não podem”.

Francisco Rodrigues dos Santos tem vindo a insistir na distribuição de computadores. A 22 de fevereiro, Francisco Rodrigues dos Santos escreveu no Facebook que: “António Costa incumpriu a promessa de entregar um computador a cada aluno no inicio do ano letivo. Ficou exposto que o Governo não tinha plano B, não se preparou para a hipótese do ensino à distância e agora forçou os estudantes a estarem de férias em casa”.

CDS em defesa dos idosos

Outra das preocupações dos centristas remete para a população mais envelhecida. Ao longo da entrevista, Francisco Rodrigues dos Santos recordou “todos os nossos idosos que não foram incluídos na primeira fase do plano de vacinação, como o CDS reclamou”. “Muitos deles estão a morrer nas mãos de um vírus implacável, esses estão isolados”, completou.

O apoio aos idosos tem preocupado os democratas-cristãos e por diversas vezes Francisco Rodrigues dos Santos tem tocado no assunto. A 10 de novembro de 2020, descreveu no Facebook que não iria aceitar que se continuasse “a permitir que um idoso fosse confrontado com a escolha desumana entre pagar a conta da farmácia ou a conta do supermercado”. “Por isso, apresentei a proposta de um Vale Farmácia, a ser incluída no Orçamento do Estado para 2021”, sublinhou. Sendo esta apenas uma das medidas do CDS-PP a favor dos idosos.

Apoios para o que “fecharam o seu negócio”.

Os centristas não querem deixar ninguém para trás e como tal, Francisco Rodrigues dos Santos explicou, durante entrevista à TVI, que o partido apresentará “propostas alternativas para as dificuldades que [os portugueses] estão a passar”.

Em matérias de apoios à retoma económica, o líder centrista dirigiu-se “a todas aquelas pessoas que fecharam o seu negócio por decreto do Governo, que não conseguem manter os seus postos de trabalho, pagar os seus funcionários e manter o seu negócio vivo”.

Na perspetiva de Francisco Rodrigues dos Santos estas pessoas “precisam que o seu dinheiro lhes chegue sem burocracias e rapidamente à sua economia”. Assim, a 3 de fevereiro, o CDS-PP propôs um projeto lei ao Governo para que fossem alargados os apoios aos sócios-gerentes e trabalhadores independentes.