Dow recupera no final da sessão para fechar semana de novos máximos no S&P e Nasdaq

Wall Street beneficiou de uma subida tardia no Dow Jones para ver os seus três principais mercados encerrarem a semana no verde, num dia em que o índice industrial oscilou entre as perdas e ganhos.

O Dow encerrou o dia a ganhar 0,09%, chegando aos 31.458,99 pontos, o que deixa o índice perto dos máximos registados esta semana. Já o S&P 500 cresceu 0,49% até aos 3.935,50 pontos, uma prestação semelhante à subida de 0,50% no Nasdaq, que fechou nos 14.095,47 pontos. Ambos os índices fecham assim com novos máximos, depois do mesmo ter sucedido no dia anterior.

A bolsa norte-americana conseguiu assim recuperar de um início negativo esta sexta-feira para fechar a segunda semana consecutiva de ganhos, sobretudo à boleia de títulos procíclicos, como os dos sectores da banca e energia. Este resultado dá continuidade à boa performance dos mercados no mês de fevereiro, ainda que com menor fulgor nos últimos dias, como demonstra a flutuação do S&P 500 em torno dos 0,2% nas últimas três sessões.

Apesar da expectativa de um excesso de oferta no segundo trimestre, o preço do petróleo continuou a subir, o que propiciou os ganhos no sector energético. À hora do fecho, tanto o barril de Brent, como o de Crude WTI registavam subidas na ordem dos 2,4%, o que empurrou os títulos de energia para ganhos fortes. A ajudar a este resultado está a expectativa de que a reabertura da economia aumente a procura por combustível.

Igualmente, o sector da banca também fechou a subir, sendo que o ambiente de crescimento expectável nos próximos meses poderá levar a taxas de juro mais altas, um resultado positivo para as instituições financeiras.

Este entusiasmo contido é consequência do decréscimo notório no ritmo de novas infeções e hospitalizações por Covid-19 nos EUA, numa altura em que o processo de vacinação no país ganha algum ímpeto, e também pela possibilidade cada vez mais forte de um pacote de apoios com vista a estimular o consumo interno na maior economia do mundo.

Na próxima segunda-feira, os mercados norte-americanos estarão fechados devido à celebração do Dia dos Presidentes, um feriado nacional.