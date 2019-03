‘Dragões’ e ‘Red Devils’ também ganham em bolsa. Como a ‘Champions’ impulsiona os mercados

FC Porto e Manchester United são os grandes protagonistas desportivos do dia enquanto, em sentido oposto, as ações da AS Roma são as que mais desvalorizam. Estas são as consequências dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões que, esta quarta-feira, ditou a passagem de ‘dragões’ e ‘red devils’ para a fase seguinte da mais rica e reputada competição de clubes do mundo.

As ações do Manchester United, que eliminou o Paris Saint Germain em pleno Parque dos Príncipes, disparam esta quinta-feira mais de 10% na Alemanha e com tendência de valorização em Nova Iorque. Já os títulos do FC Porto, e de acordo com a análise de Aitor Méndez, financial writer da IG, registam avanços de 55,17% e de 24,14% nas bolsas de Estugarda e Munique respetivamente.

O grande perdedor do dia é a AS Roma. Depois de perder no prolongamento frente ao FC Porto, vê esta quinta-feira as ações a cederam mais de 5%.

Esta semana, o Ajax de Amesterdão também ganhou nos mercados com a goleada que aplicou no Santiago Bernabéu ao tri-campeão europeu, Real Madrid.