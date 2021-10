“É importante que as transições sejam feitas com toda esta dignidade”, sublinha Moedas nas celebrações do 5 de outubro

O presidente eleito à Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, destacou a importância de que a transição na CML seja feita com dignidade, tal como tem sido feito. As declarações foram feitas à chegada às celebrações do 5 de outubro.

“É importante que as transições sejam feitas com toda esta dignidade entre o presidente da câmara e o presidente eleito para todos nós e para a democracia”, disse Carlos Moedas, eleito à liderança da CML com 34% dos votos.

Este ano Moedas veio ao evento como convidado e vai assistir ao último discurso de Fernando Medina, que ainda vai falar como presidente da CML. “Estou aqui como convidado, vamos ter de esperar um ano [para ser anfitrião]”, sublinhou Moedas que toma posse no dia 18 de outubro.

Relativamente às celebrações do 5 de outubro, Moedas referiu ser preciso “dar o valor a um dia tão importante para Portugal à nossa história e é assim que realmente reforçamos a nossa identidade para falar da nossa história e comemorarem”. O 5 de outubro comemora a Implantação da República, ou seja, quando Portugal passou de uma monarquia para ser uma república.