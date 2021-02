“É necessário acelerar o fornecimento de vacinas”, diz líder do PAN

O porta-voz do partido Pessoas Animais Natureza (PAN), André Silva, sublinhou, esta terça-feira, a necessidade de acelerar o fornecimento de vacinas depois de audiência com o Presidente da República.

“É necessário acelerar o fornecimento de vacinas e portanto o esforço negocial e a posição de Portugal no mercado das vacinas tem de ser diferente e a proatividade e o conseguir chegar ao fornecimento de vacinas tem de ser feito de uma forma diferente, mais eficaz daquele que tem sido feito até agora”, afirmou André Silva.

O líder do PAN explicou que durante reunião com Marcelo Rebelo de Sousa também expressou a preocupação do partido para com a testagem. “Uma outra nota prende-se com a necessidade de testagem, de reforço de testagem e acima de tudo no rastreio das cadeias de transmissão porque este é também um dos vetores fundamentais para o combate à pandemia”, sublinhou.

Necessário a continuação das restrições

Depois de se reunir com Marcelo Rebelo de Sousa, mas também depois da reunião com o PAN concluiu ser “inquestionável e inevitável que as restrições e movimentos de contactos sociais não seja uma realidade”. “É necessário continuarmos com estas restrições, mas elas têm que ser acompanhadas ou renovadas de alguma forma de outras medidas por parte do Governo”, destacou André Silva.

“Portanto, as nossas objeções não se colocam tanto à renovação de algumas medidas que são fundamentais com a renovação de algumas linhas de apoio para o sector da restauração, por exemplo, a burocracia nos acessos aos apoios é demasiada”, explicou.