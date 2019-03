Educação inclusiva. Alunos de IPSantarém mostram trabalhos a Manuel Heitor

A sessão traz ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior os alunos do curso desenvolvido pelo IPSantarém para pessoas com deficiência. Esta formação visa a integração no mercado de trabalho dos jovens e realiza-se no âmbito da Iniciativa Nacional em Competências Digitais (INCoDe.2030).

O curso foi lançado este ano letivo em parceria com empresas, voluntários e os pais dos estudantes, sendo a primeira formação de educação inclusiva em contexto de ensino superior implementada em Portugal.

Nas Laranjeiras, os estudantes apresentam trabalhos em curso sobre o desenvolvimento de competências digitais, incluindo a preparação para estágios em empresas e na administração pública.