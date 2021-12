Efacec reforça presença no mercado espanhol com fornecimento de mais de 20 transformadores

A empresa do sector de energia, Efacec, reforçou a sua presença no mercado espanhol com o fornecimento de mais de 20 transformadores.

Em comunicado a Efacec esclarece que “com mais de 25.000 MVA de transformadores em funcionamento em todas as utilities espanholas”, agora a empresa “reforça a sua presença neste mercado estratégico, com a celebração de dois contratos, num total superior a 30 milhões de euros”.

A empresa portuguesa “foi contratada para fornecer e instalar transformadores de alta e média tensão, que vão beneficiar 50.000 famílias numa das províncias de Espanha, que passam a usufruir de energia limpa e renovável, evitando a emissão de gases nocivos e contribuindo para uma transição energética sustentável”.

“O segundo contrato inclui o fornecimento de transformadores de potência com abrangência nacional, alimentando milhões de lares, para a rede energética na Espanha Peninsular e ilhas Canárias”, explica a Efacec.

Sobre o reforço da presença no mercado espanhol, Michael Silva, Administrador Executivo com o Pelouro Comercial da Efacec, referiu que: “Os contratos consolidam e reforçam a nossa estreita colaboração com o mercado espanhol, onde estamos presentes há quase três décadas, tendo já impactado e beneficiado cerca de 7 milhões de lares nesta geografia”.

“É com muita satisfação que estamos a desenvolver estes projetos que atestam a confiança dos nossos clientes, operadores de referência no mercado energético Ibérico, na Efacec, na excelência da nossa engenharia e dos nossos produtos e serviços”, sublinha Michael Silva.