Efapel abre subsidiária em França

A Efapel, maior fabricante nacional de aparelhagem elétrica de baixa tensão e líder de mercado, registou, no primeiro semestre de 2019, vendas no valor de 23 milhões de euros, com um acréscimo de sete por cento relativamente ao período homólogo de 2018.

As exportações, que representam cerca de um terço das vendas globais, registaram um aumento de 13 por cento no mesmo período. Esta empresa industrial sedeada em Serpins (Lousã) deu também mais um passo importante no seu processo de internacionalização, ao abrir uma subsidiária em França, a EFAPEL Solutions Électriques, SARL com sede em Saint-Germain-en-Laye.

A decisão por parte da Administração da Efapel de fundar esta subsidiária decorre da constatação do bom desempenho da empresa nesse país. Com esta iniciativa, pretende-se o aumento da flexibilidade e rapidez na adequação comercial a este mercado, tendo em vista a recetividade em França a produtos de boa relação qualidade/preço.

Em suma, a Efapel espera, através desta sua nova subsidiária, obter um melhor aproveitamento das oportunidades de negócio, com uma maior personalização nos contactos, de modo a dar sustentação a um relacionamento a longo prazo baseado na confiança. Note-se que a Efapel já detém uma subsidiária em Espanha (Vigo), a Efapel-Soluciones Eléctricas, SL. A empresa exporta atualmente para mais de 50 países de todo o mundo, desde a Europa e África até ao Médio Oriente e América Latina.

A Efapel renovou recentemente o seu contrato de patrocínio à equipa de futebol da Académica de Coimbra para a época de 2019/20 e tem a sua própria equipa de ciclismo a participar nas principais provas velocipédicas nacionais.