Efeito GameStop. Secretária do Tesouro norte-americano vai reunir-se com reguladores para discutir volatilidade

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, convocou os reguladores do sector financeiro para discutir a volatilidade que os mercados têm sentido nos últimos dias, em parte devido à GameStop e Robinhood, revela a “Reuters”. A reunião, que segundo fontes do gabinete deverá acontecer esta quinta-feira, vai colocar os chefes da Comissão de Valores Mobiliários, Reserva Federal, Reserva Federal de Nova Iorque, Comissão de Negociação de Futuros a conversar sobre a bolsa.

Antes de convocar a reunião com os reguladores, a ex-presidente da Reserva Federal pediu e recebeu permissão de advogados para se envolver nestas questões abrangentes no sector dos serviços financeiros. O pedido de Yellen justifica-se uma vez que a secretária do Tesouro recebeu mais de 700 mil dólares (583 mil euros) em honorários como oradora da Citadel, um império financeiro gerido por Ken Griffin que está envolvido nas negociações da Robinhood.

“A secretária Yellen acredita que a integridade dos mercados é importante e solicitou uma discussão sobre a recente volatilidade nos mercados financeiros e sobre se as recentes atividades respeitam a proteção dos investidores, bem como a eficiência e justiça dos mercados”, reagiu o gabinete da Secretária do Tesouro, em comunicado.

Esta reunião acontece depois de um ataque organizado por pequenos investidores de retalho a fundos de investimento de Wall Street, que se organizaram através do fórum Reddit para comprarem ações de várias empresas, nas quais estava incluída a GameStop, o que originou um aumento desenfreado do valor das ações, causando perdas na ordem dos 12 mil milhões de dólares (9,98 mil milhões de euros) aos fundos de investimentos que apostaram na queda da empresa.

No passado, antecessores de Janet Yellen também conduziram reuniões com os reguladores após episódios semelhantes afetarem o mercado financeiro norte-americano.