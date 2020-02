Elementos sobre a política industrial na Tunísia

A indústria ocupou sempre um lugar importante na economia tunisina. O valor acrescentado do setor representa cerca de 30% do PIB. Depois da revolução de 2011 e a chegada da democracia à Tunísia, os governos lançaram uma nova política industrial, orientada para a criação e desenvolvimento de empresas e para o apoio à investigação e desenvolvimento. O objetivo é favorecer a inovação tecnológica, condição necessária para melhorar a atratividade e competitividade no plano internacional. Foi lançado um ambicioso programa de reformas, visando sustentar um crescimento mais forte e reforçar a competitividade do país, através de um número de ferramentas legislativas, nomeadamente a promoção do investimento industrial e a criação de startups.

Além destas reformas, a Tunísia repensou radicalmente o seu modelo de crescimento, a fim de atingir uma dupla mudança de paradigma: favorecer a emergência de um setor privado competitivo, principal motor do crescimento e da criação de emprego, bem como dos setores de alto valor acrescentado e forte componente tecnológica.

A área da economia com forte componente tecnológica começa a desenvolver-se. É o caso, por exemplo, da indústria aeroespacial, que conheceu grande expansão nos últimos anos. Hoje, mais de 80 empresas de vocação exportadora, algumas líderes mundiais, operam na Tunísia, sobretudo no polo aeroespacial situado nos arredores de Tunes.

Esta indústria emergente emprega mais de 17 mil pessoas e produz diversos artigos, como componentes eletrónicos, equipamentos e sistemas aeroespaciais, peças de mecânica de precisão, peças em chapa de precisão, peças de plástico, programas de computador e cabos. Há também o setor digital, que conhece forte crescimento na Tunísia através de mais de mil empresas, que empregam 35 mil pessoas, gerando 7,8 por cento do PIB. Há ainda setores em forte progressão, como a indústria farmacêutica, as energias renováveis, o agroalimentar, a indústria mecânica, com enormes oportunidades para empresas nacionais e estrangeiras, nomeadamente para as empresas portuguesas.

A subida do nosso setor industrial nas cadeias de valor mundiais contribui para o sucesso das empresas que se implantarem na Tunísia. Muitos grupos estrangeiros de renome dão cada vez mais importância à sua localização tunisina. Há no país 3.486 empresas estrangeiras, entre elas Alcatel, Sanofi, Beneton, Danone, Unilever, General Electric, Heineken, Orange, Safran ou Stelia Aerospace.

A Tunísia tem condições para se tornar um polo atrativo de uma economia diversificada, com mão de obra qualificada e num local estratégico, no coração do Mediterrâneo, ligando dois continentes, África e Europa.

Em África, a Tunísia é líder na atração de talentos, na inovação e na competitividade. É também o segundo maior exportador mundial de tâmaras e de azeite, o terceiro maior produtor africano de componentes de automóveis.

As relações entre a Tunísia e Portugal são excelentes a todos os níveis. Portugal é o sexto maior investidor na Tunísia, com mais de 40 empresas de capital português em setores como têxtil e vestuário, materiais de construção (nomeadamente cimento), plásticos, cortiça e cablagem automóvel.

Portugal acolhe igualmente, na região da Guarda, uma filial da empresa tunisina Coficab, que opera no setor dos cabos para automóveis. Essa empresa é considerada pelo governo como um caso de sucesso de investimento estrangeiro em Portugal.

Tunísia e Portugal partilham grandes semelhanças na dimensão, na população, na transição democrática, nos incentivos ao investimento, fatores que favorecem o reforço das ligações económicas entre os dois países. A consolidação da experiência democrática tunisina, após o êxito das eleições legislativas e presidenciais de 2019, vai contribuir sem dúvida para reforçar o capital de simpatia de que goza a Tunísia na cena internacional e encorajar mais empresas, nomeadamente portuguesas, para se instalarem na Tunísia, com vantagens para todos.