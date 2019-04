Eleven Sports transmite final-four da Champions em futsal e final da Liga dos Campeões feminina

Um dia depois de a Eleven Sports Portugal ter anunciado que terá superado a barreira dos cem mil subscritores dos seus serviços, a empresa de media liderada por Jorge Pavão de Sousa fez saber, esta quarta-feira, 24 de abril, que assegurou os direitos de transmissão da final-four da Liga dos Campeões em futsal da presente temporada e a final, em exclusivo, da final da Liga dos Campeões feminina.

Tal como o Jornal Económico tinha noticiado em 15 de abril, a Eleven Sports Portugal está agora, depois de ter chegado a acordo com as principais operadoras de telecomunicações – Altice Portugal, Nos, Vodafone Portugal e Nowo – a identificar e a assegurar a transmissão de conteúdos “mais próximos do consumidor português”. Uma busca que passa não só por novas modalidades, mas também pela aposta no futebol feminino.

O futebol feminino poderá ser uma hipótese, até porque “é um desígnio muito grande da UEFA”, explicou o diretor geral da Eleven Sports Portugal, Jorge Pavão de Sousa ao Jornal Económico.

Sobre as novas provas disponíveis na grelha da Eleven Sports Portugal, a transmissão da derradeira fase da Liga dos Campeões em futsal, prova organizada pela UEFA, decorre entre os dias 26 e 28 de abril, em Almaty, Cazaquistão, e conta com a participação do Sporting CP e do ‘futsalista’ português Ricardinho, considerado atualmente o melhor atleta do mundo na modalidade e jogador dos espanhóis do Inter Movistar.

Todos os jogos da final-four serão transmitidos no canal Eleven Sports 2. As meias finais arrancam na sexta-feira, 26 de abril. Será precisamente frente à equipa de Ricardinho, atual bicampeã europeia, que o Sporting entrará em campo na sexta-feira, às 13h45. Esta é a oportunidade de o clube Alvalade vingar o facto de ter perdido as últimas duas finais desta prova precisamente para o clube de Ricardinho.

A outra meia final, coloca o Barcelona contra a equipa da casa, o Kairat Almaty, num encontro que está marcado para as 16h30 de sexta-feira. No domingo, joga-se a atribuição do terceiro e quartos lugares, pelas 12h30, e a final pelas 15h00.

Quanto à final da Champions em futebol feminino, cuja transmissão em Portugal é exclusiva dos canais Eleven Sports, o jogo ocorre no dia 18 de maio, pelas 17h00, em Budapeste, Hungria – as equipas finalistas ainda não foram apuradas.