Em Cascais, tal e qual como na Índia

Quatro anos depois de chegar ao Príncipe Real, Aparna Aurora levou o seu Chutnify e os verdadeiros sabores da Índia para o centro de Cascais. Com morada na Rua Amarela, este que é um dos restaurantes indianos mais populares de Lisboa, surge numa sala ampla, com uma decoração incrível e com uma simpática esplanada. Existe ainda um bar focado nos cocktails de autor, o Punkha Bar.

Neste que é o sexto restaurante do grupo (existem dois em Berlim e três em Portugal: o do Bairro Azul, o do Príncipe Real e ainda o Chutnify Canteen no Norte Shopping), convergem as inspirações que fazem das casas Chutnify uma viagem pela riqueza da cultura Indiana. No novo Chutnify no centro de Cascais nasce uma experiência única, mas sempre fiel ao legado gastronómico e autenticidade de sabores da Índia.

Pelo portão original do espaço, que tem 110 m2, abre-se um universo colorido e alegre desenhado pelo decorador mexicano António Medina, dividido entre uma zona lounge de bar e uma sala confortável para almoçar e jantar. As paredes não falam, mas contam histórias de uma Índia antiga através dos desenhos de típicas caixas de fósforos indianas, que se tornaram um símbolo cultural do país. A dividir os espaços, uma cozinha aberta de onde sai o cheirinho a açafrão, cardamomo e cominhos.

No menu descobrem-se especialidades indianas, desde entradas como as famosas Chilli Garlic Prawns (tradicionais de Calcutá), aos pratos principais que nos levam numa rota por Curries (pratos de caril das mais variadas regiões e mais ou menos picantes), suculentos grelhados no Tandoor ou pratadas do arroz aromático Biryani, sempre com versões vegetarianas e vegan também disponíveis. Para acompanhar, não faltam os irresistíveis Naans e opções como lentilhas Dal Makhani. Na carta de sobremesas há chamuças de chocolate e Gajar Halwa, um doce tradicional à base de cenoura, com frutos secos, açafrão e um toque de natas.

No Punkha Bar, o lounge que surgiu debaixo do mesmo teto mas com uma carta autónoma, a aposta está nos cocktails de autor, com as propostas de mixologia a metade do preço entre as 18h e as 19h, happy hour que também se aplica a cervejas e vinhos. Na carta, contam-se seis cocktails, a partir dos 8€, entre os quais o Bombay Badshah (gin, sumo de limão, clara de ovo e manjericão), o Delhi Dhamaka (tequila, cointreau, sumo de limão e coentros) e o Daro Mat (bourbon, rum, cerveja, lima e clara de ovo).

Rua Afonso Sanches, 53, Cascais. Das 12h às 15h e das 18h às 22h30. Sábado, até às 16h. Domingo aberto a partir das 11h. Encerra segunda-feira. Tel.: 218 090 774.

Visite http://www.chutnify.com/pt