Energia penaliza PSI 20, que segue no ‘vermelho’

Após ter arrancado a sessão no ‘vermelho’, a bolsa portuguesa mantém-se a meio da manhã desta quinta-feira em terreno negativo. O principal índice nacional desvaloriza 0,38%, para os 5.142,20 pontos. A penalizar o PSI-20 estão essencialmente as energéticas. Tanto as ações da EDP – Energias de Portugal, que divulgou hoje os lucros da EDP Brasil, como as da EDP Renováveis, da Galp Energia e da REN – Rede Energéticas Nacionais caem: 0,63% (3,17 euros); 0,18%; 1,30% (14,40 euros) e 0,61% (2,59 euros), pela mesma ordem.

A Jerónimo Martins desliza 0,27%, para 13,17 euros, depois de ter apresentado uma subida de 4% nos seus lucros de 2018, para mais de 400 milhões de euros. “Em termos de perspetivas para 2019, a retalhista sublinhou que se encontra confiante na sua capacidade de aproveitar oportunidades de crescimento e reforçar a sua posição no mercado. O CaixaBank BPI Research atribuiu um preço-alvo para finais de 2019 de 15,75 euros (risco médio), com uma recomendação de «comprar»”, referem estes especialistas no habitual Diário de Bolsa.

Por outro lado, impressionam títulos como os da Corticeira Amorim (+2,06%, para 9,89 euros) ou do BCP (+0,56%, para 0,236 euros). A Sonae SGPS sobe 0,11%, para 0,93 euros, depois de ter informado o mercado de que iria fazer alterações na administração. De acordo com um comunicado distribuído esta quinta-feira pela Efanor, que controla a retalhista, a nova administração proposta para a ‘holding’ da família Azevedo vai aumentar e ter um elenco de dez administradores (eram oito), dos quais apenas cinco serão reconduzidos nos seus cargos.

No restante ‘Velho Continente’, o índice alemão DAX perde 0,08%, o britânico FTSE 100 recua 0,84%, o francês CAC 40 desvaloriza 0,14%, o espanhol IBEX 35 desce 0,11% e o holandês AEX diminui 0,36%. Já o italiano FTSE MIB cresce os ligeiros 0,o5%.

Quanto à cotação do barril de Brent, desliza 0,83%, para 66,03 dólares, enquanto a cotação do crude WTI desce 0,67%, para 56,56 dólares por barril. No mercado cambial, nota para a apreciação de 0,31% do euro face ao dólar (1,1403) e para a desvalorização de 0,02% da libra perante a divisa dos Estados Unidos (1,3305).