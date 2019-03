Entrada em bolsa leva Raize para prejuízos de mais de 65 mil euros

A Raize, uma plataforma de crowdfunding portuguesa, cotada na Euronext Lisbon, e detentora a 100% da Raizecrowd, mais do duplicou os prejuízos consolidados para 65,9 mil euros euros em 2018. Assim, a Raizecrowd registou perdas de 28.969 euros, em igual período.

Na primeira apresentação de resultados ao mercado desde que entrou em bolsa, em julho do ano passado, a Raize, fundada e liderada por José Maria Rego (presidente) e Afonso Eça, registou prejuízos de de 65.940,7 euros, um aumento de 118% face a 2017.

Os resultados operacionais ascenderam 72.628 euros negativos, em linha com os três anos anteriores, por causa do aumento de 353% do investimento em marketing inerente à oferta pública lançada no primeiro semestre de 2018, e que implicou um custo não-recorrente de 91.51o euros.

A Raize, em termos consolidados, aumentou 75% os proveitos globais para aproximadamente 474,5 mil euros. Para este resultado contribuiu a evolução positiva das comissões associadas ao crédito a empresas, “potenciado por uma estratégia de aquisição de novos utilizadores e investidores através da disponibilização de um serviço de pagamentos e de investimento totalmente gratuito”, esclareceu a empresa.

O crédito originado através da FinTech gerou, em juros brutos, um total de 61,6 mil euros. No total, a Raize gerou rendimentos de 1,1 milhão de euros.

Os custos totalizaram 547,1 mil euros.

A Raize fehcou o ano de 2018 com cerca de 40 milhões de pagamentos processados. No ano passado, foram investidos cerca de 21,8 milhões de euros em pequenas e médias empresas através da FinTech portuguesa, o que representa um aumento de 109% em termos homólogos, tendo sido realizadas 1.025 operações de financiamento.

Atualmente, a Raize conta com 44.400 investidores com uma rentabilidade de 6,47% em linha com os últimos dois anos. No total, os investidores realizaram uma rentabilidade média acumulada de 30,37% nos últimos anos.

O crédito a empresas é realizada através da subsidiária da Raize, denominada de Raizecrowd.

Desde a entrada em bolsa, o ticker MLRZE mais de 40% desvalorizou segundo o site da Euronext. No dia 18 de julho de 2018, as ações da Raize estavam a negociar nos 2,380 euros. Esta quarta-feira, o título fechou nos 1,4 euros.