ERC autoriza alteração do controlo do Grupo Media Capital

O Conselho Regulador da ERC autorizou a alteração de domínio da Media Capital no âmbito da Oferta Pública de Aquisição (OPA) anunciada por Mário Ferreira, tendo ponderado, entre outros factores, a solvabilidade da Pluris e a correção do projeto e estudos por ela apresentados à ERC para o efeito.

Mário Ferreira e a Pluris têm, por isso, luz verde da ERC para prosseguir os seus projetos para a Media Capital e para os operadores de televisão e rádio detidos pelo Grupo. Isto é, a entidade reguladora deu luz verde a Mário Ferreira para lançar a OPA sobre os 69,78% que o empresário não detém na Media Capital. A autorização da ERC era necessária para a OPA prosseguir na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A deliberação comunicada esta terça-feira “estabelece que a consolidação dos efeitos de autorização agora concedida dependerá da regularização, em vinte dias úteis, do vício jurídico imputado pela ERC à compra de venda, celebrada em maio do ano passado entre a Prisa e a Pluris de 30,22% do capital social do Grupo Media Capital”.

Será necessário celebrar um novo contrato de compra no prazo de 20 dias para sanar o diferendo entre a Pluris de Mário Ferreira e o regulador sobre a compra da participação dos 30,22% do capital social aos espanhóis da Prisa.