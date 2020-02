ERC autoriza passagem do controlo dos títulos da Media Capital para Cofina

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) autorizou por unanimidade “a alteração do controlo dos meios detidos pela Prisa, através da Vertix (veículo do grupo espanhol que detém 94,69% do Grupo Media Capital), para a Cofina”, de acordo com o comunicado enviado à redação pelo grupo liderado por Paulo Fernandes, esta sexta-feira, 21 de fevereiro. A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) já foi informada.

Esta autorização da ERC configura a última aprovação regulamentar que faltava à Cofina para concluir o negócio.

Agora, a da dona da TVI e Rádio Comercial está apenas sujeita “ao registo do aumento de capital da Cofina, cujo prospeto foi objeto de divulgação no dia 17 de fevereiro”. “Por sua vez, nos termos do respetivo anúncio preliminar, o lançamento da oferta está sujeito ao registo do mencionado aumento de capital da Cofina e também à obtenção do registo prévio da oferta junto da CMVM”, lê-se no comunicado veiculado pela CMVM.

Isto é, à Cofina falta somente concluir o processo de aumento de capital e, posteriormente, o lançamento da oferta pública de aquisição (OPA) sobre os restantes 5,31% da Media Capital, que estão nas mãos do Abanca (5,05% via Nova Caixa Galiza) e de outros pequenos investidores.

O grupo dono do Correio da Manhã e CMTV tem, assim, “a expectativa de concluir a aquisição do capital detido pela Prisa no grupo Media Capital na segunda semana de março”,lê-se na nota enviada ao JE.