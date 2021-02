Erdogan diz que interesses em comum com EUA são mais importantes que as suas diferenças

Recep Tayyip Erdogan mostrou um raro tom conciliador este sábado ao afirmar que os interesses comuns entre turcos e americanos são muito mais importantes do que as diferenças entre ambos, numa altura em que o presidente da Turquia parece procurar uma reaproximação do seu aliado na NATO.

“Nós na Turquia acreditamos que os nossos interesses em comum com os EUA compensam largamente as nossas diferenças de opinião”, afirmou Erdogan na televisão estatal turca, citado pela Reuters. Ancara afirmou já querer um reatar de ligações com Washington, depois de meses de tensões pela aproximação turca a Moscovo, a quem comprou armamento recentemente, apesar de ser um importante membro da aliança militar transatlântica.

Os norte-americanos têm igualmente criticado repetidamente o Governo de Erdogan pelos ataques aos direitos humanos e liberdade de imprensa, enquanto mostra o seu apoio à fação curda da população e ao seu braço armado, as Unidades de Proteção Popular (YPG), uma milícia que Ancara lista como terrorista.