Espanha quer incentivar jovens a saírem de casa dos pais por 250 euros mensais

A proposta do governo de Pedro Sánchez para os espanhóis entre os 18 e os 35 anos é “simples”: por 250 euros mensais saem de malas e bagagens de casa dos pais. Este é um incentivo do presidente espanhol para os jovens e faz parte da proposta do Orçamento do Estado do governo para 2022.

Este incentivo destina-se aos jovens que ganhem menos de 23.725 euros por ano, com o intuito de os ajudar a conquistar a independência de arrendarem uma casa sozinhos. Outra proposta no orçamento do PSOE é dar às famílias mais vulneráveis um subsídio que consiga cobrir 40% da sua renda mensal.

“Estamos a falar de uma recuperação económica justa e isto significa facilitar acesso a uma casa, especialmente para aqueles que são mais vulneráveis e precários, nomeadamente pessoas jovens”, disse Sánchez num evento organizado pelas Nações Unidas.

De acordo com o governo espanhol, esta medida tem um peso total de 200 milhões de euros no orçamento para 2022.

Atualmente, a média europeia para jovens saírem de casa dos pais está fixada em 26 anos de idade, sendo que os dados do Eurostat mostram que os espanhóis só abandonam as habitações dos progenitores pelos 30 anos, quatro anos mais tarde.

A procura por casas para arrendamento tem crescido na comunidade espanhola devido aos baixos salários entre os jovens e à segurança em termos de trabalho. Os dados recolhidos pelo Eurostat, um apartamento com um quarto em Madrid apresentava uma renda média mensal de mil euros.