Espanhóis investem 250 milhões de euros na criação de um resort de luxo no Algarve

A Kronos Homes, marca de promoção imobiliária residencial da Kronos vai investir 250 milhões de euros na criação de um resort de luxo no Algarve. O Palmares Ocean – Living & Golf é o mais recente projeto da empresa, tendo sido apresentado na quinta-feira, e serão desenvolvidos pela RCR Arquitectes, vencedores do prémio Pritzker de arquitetura em 2017.

Este novo projeto vai ser composto por 460 propriedades para venda, dos quais 103 moradias e 357 apartamentos, dois hotéis de cinco estrelas, um deles já em operação, com 20 quartos, e outro em fase de desenvolvimento, com 152 quartos.

Este Resort vai também incluir um novo Clubhouse e dois hotéis de cinco estrelas – um já em operação, com 20 quartos, e outro em fase de desenvolvimento, com 152 quartos. Igualmente existirão um conjunto importante de infraestruturas desportivas e de lazer, mas com uma densidade de construção de apenas 5,7% dos cerca de 200 hectares que o compõem. A construção do novo Clubhouse já foi iniciada e deverá estar concluída no terceiro trimestre de 2020.

Rui Meneses Ferreira, sócio da Kronos Homes em Portugal, afirma que “é com grande entusiasmo que iniciamos este projeto da Kronos Homes em Portugal. Palmares é uma zona privilegiada, localizada entre a Baía de Lagos e o estuário de Alvor, onde a beleza natural e as paisagens deslumbrantes se aliam a uma arquitetura muito elegante e singular”.

Já Paulo Reis, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lagos, assume que este “é um programa ambicioso, pautado pela excelência e elevados standards de qualidade, mas estamos certos de que – tal como tem acontecido até agora – o empenho dos promotores, a qualificação das equipas técnicas envolvidas, a disponibilidade e abertura do município de Lagos e a assunção de que somos todos parceiros na procura das melhores soluções, possibilitarão a concretização de algo único que o local, o município e o Algarve, merecem”.