Estas são as medidas propostas pela CIP para o OE 2021

O JE celebra o seu quarto aniversário no dia 16 de setembro. Para marcar a ocasião, pedimos a 33 lideres (das áreas da economia, política e sociedade) as receitas que podem ajudar o país a sair de uma crise inesperada. Leia aqui os textos de Humberto Pedrosa, presidente do Grupo Barraqueiro, Carlos Gomes da Silva, CEO da Galp Energia, Luís Teixeira, COO da Farfetch, Carla Rebelo, CEO da Adecco em Portugal, João Alves, Country Managing Partner da EY Portugal, João Bento, CEO dos CTT e Luís de Sousa, CEO & Founder do Grupo ACIN.