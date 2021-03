EUA. Autoridade de saúde recomendam que vacinados podem reunir-se sem uso de máscaras

O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos aconselha que os norte-americanos totalmente vacinados podem retomar algum sentido de normalidade e reunir-se sem a utilização de máscaras.

As autoridades de saúde anunciaram as novas diretrizes de segurança na reunião sobre a Covid-19 na Casa Branca, na segunda-feira. As recomendações apontam que americanos totalmente vacinados podem encontrar-se em ambientes fechados com outras pessoas totalmente vacinadas, sem máscaras ou distanciamento social, segundo a BBC.

O CDC informou que as pessoas são consideradas protegidas ou totalmente vacinadas depois de passadas duas semanas da toma da segunda dose.

Quem estiver vacinado vai poder reunir-se com pessoas não vacinadas de uma única família, se estas apresentarem pouco risco de contrair a doença. Quem possua imunidade também estará autorizado a não realizar o teste ou a quarentena quando exposto à Covid-19, exceto se surgirem sintomas. Outras exceções aplicam-se em caso de a pessoa vacinada estar em contacto com alguém que não tenha sido vacinado e tenha um risco elevado de contrair complicações graves associadas à doença. Nessa circunstância é obrigatório o uso de máscara.

Apesar do alivio de algumas restrições para quem estiver vacinado, existem medidas que vão continuar a vigorar como 0 evitar as viagens não essenciais, multidões e manter o distanciamento social. Embora tenha anunciado novas orientações, o CDC admite que ainda existe o risco de as pessoas vacinadas espalharem a doença para os que não estiverem vacinados, já que os dados sobre o assunto permanecem escassos.