EUA: Senado aprova novo pacote de estímulos de 1,9 biliões de dólares

Foi aprovado este sábado pelo Senado dos EUA o pacote de estímulos à economia do país mais afetado do mundo pela pandemia de Covid-19. O plano, que vale uns estimados 1,9 biliões de dólares (1,59 biliões de euros), foi aprovado por 50 votos a favor contra 49, numa votação de acordo com a divisão partidária da câmara alta do Congresso norte-americano.

Este programa inclui cheques de 1.400 dólares (1.175,57 euros) pagos diretamente à maioria dos residentes do país, um acréscimo de 300 dólares (251,81 euros) semanais de subsídio federal de desemprego e 350 mil milhões de dólares (293,77 mil milhões de euros) em ajudas aos governos estatais e órgãos locais, conforme detalha a Reuters.

[em atualização]