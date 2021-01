EUA: Senado elege de forma esmagadora primeira mulher como secretária do Tesouro

Janet Yellen, a nomeada de Joe Biden para assumir a pasta de secretária do Tesouro norte-americana, foi confirmada por uma larga maioria de senadores para o cargo na segunda-feira, tornando-se assim a primeira mulher a ocupar o lugar mais alto das finanças da maior economia do mundo.

A audiência de confirmação de Yellen reuniu uma votação de 84-15 a favor da nomeada de 74 anos, que havia já sido a primeira mulher a liderar a Reserva Federal dos EUA. Os 15 votos contra foram todos de republicanos que se mostraram preocupados com a possibilidade de um pacote de estímulo mais expansionista.

A nova secretária do Tesouro terá a árdua tarefa de auxiliar Biden e os congressistas democratas na aprovação do desejado programa de 1,9 biliões de dólares (1,57 biliões de euros) de ajuda pandémica, juntamente com investimentos anunciados na infraestrutura envelhecida americana e na transição energética prometida. Para tal, o novo presidente pretende aumentar o imposto sobre o rendimento coletivo, passando dos atuais 21% para 28%, bem como para os indivíduos que declarem mais de 400 mil dólares (329,7 mil dólares) anuais.

Na sua audiência de confirmação, Yellen argumentou que é necessário subir o salário mínimo nos EUA, de forma a evitar uma recessão mais prolongada, anunciando também a intenção de começar imediatamente uma revisão da política sancionatória conduzida pela administração Trump.