Eurogrupo reúne com evolução da economia e solvência do sector empresarial na agenda

Os ministros das finanças da zona euro reúnem-se esta segunda-feira com uma agenda recheada, onde se inclui o acompanhamento da evolução económica nos países da moeda única e um ponto da situação da solvência do sector empresarial, mas também uma reflexão sobre o papel do euro.

“O Eurogrupo procederá a uma troca de pontos de vista sobre a evolução macroeconómica e as perspetivas políticas na área do euro”, pode ler-se na nota de agenda sobre a reunião que irá ter lugar esta tarde em formato de videoconferência.

O grupo informal dos ministros dos países da moeda única irá centrar-se nas previsões de inverno da Comissão Europeia, publicadas na semana passada, e “nas informações mais recentes sobre a evolução da situação no domínio da saúde apresentadas por Michael Ryan, diretor executivo do Programa de Emergências Sanitárias da Organização Mundial da Saúde (OMS), e por Bruce Aylward, conselheiro principal responsável pela missão conjunta OMS-China sobre a Covid-19”.

O impacto da pandemia no sector empresarial também estará em discussão entre os ministros, que com base numa nota elaborada pela Comissão Europeia irão analisar a evolução mais recente da solvência do sector empresarial.

“A pandemia de Covid-19 teve um forte impacto no sector empresarial, levando os governos a alargar as medidas inéditas de apoio público à economia. Por conseguinte, é necessário acompanhar a situação no sector empresarial e trocar pontos de vista sobre a melhor forma de orientar esse apoio”, refere o grupo presidido por Paschal Donohoe, que adianta que em abril irá ocorrer um debate temático sobre os quadros de insolvência.

Os ministros irão debruçar-se ainda sobre o papel internacional do euro, dando seguimento às orientações da Cimeira do Euro de dezembro de 2020 e à publicação da comunicação da Comissão Europeia, em janeiro de 2021, intitulada “O sistema económico e financeiro europeu: promover a abertura, a solidez e a resiliência”.

Na agenda está ainda o debate sobre o plano orçamental atualizado da Lituânia para 2021, com base no parecer da Comissão de 21 de janeiro de 2021 e as prioridades políticas do novo governo da Estónia.