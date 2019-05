Europeias: PAN marca diferença dos restantes partidos com sensibilização para pegada ecológica

O partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) mobilizou 585 pessoas e vários participantes não inscritos numa ação de campanha para as eleições europeias, centrada na recolha de lixo urbano, marinho e misto. A iniciativa serviu para o PAN marcar a diferença dos restantes partidos políticos e levou à recolha de 15.175 litros de lixo urbano e mais de 25 litros de beatas, em todo o país.

A ideia inovadora pretendeu reunir residentes dentro e fora de Portugal e sensibilizá-los para a limpeza dos espaços e necessidade de compensar a pegada ecológica. A ação de campanha decorreu em todo o país, através de uma plataforma online, que selecionou e reagrupou, em pouco mais de duas semanas, os grupos e indivíduos inscritos por região. A plataforma elegeu também o sítio em que poderiam contribuir com a limpeza, juntando-se à equipa do PAN, em diferentes pontos do país.

“Esta iniciativa de limpezas em Parques Florestais, Praias e Zonas Urbanas, promovida no ambiente digital, contou com uma surpreendente adesão e cumpriu os objetivos do PAN de diminuir o impacto da campanha eleitoral do PAN para o Parlamento Europeu e marcar a diferença no que respeita à pegada ecológica dos partidos políticos principalmente durante as campanhas”, explica fonte do partido, em comunicado.

O eurodeputado austríaco Thomas Waitz, que integra a família dos Verdes Europeus/Aliança Livre Europeia, juntou-se ao cabeça de lista do PAN, Francisco Guerreiro, na ação de limpeza que decorreu no sábado de manhã em Monsanto. A tarde foi dedicada à limpeza de praia na Costa da Caparica.

“Em Portugal, cada cidadão produz quase 500 quilos de lixo por ano, mas a dimensão do problema aumenta substancialmente quando se fala da gestão dos espaços públicos, principalmente durante as campanhas eleitorais, com a quantidade de materiais impressos e distribuídos na rua”, sublinha a mesma fonte do partido.